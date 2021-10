Minecraft Dungeons, Spookier Fall 2021 è l'evento di Halloween per il gioco Mojang

Non poteva mancare un evento di Halloween anche per Minecraft Dungeons, e infatti eccolo arrivare con Spookier Fall 2021, praticamente un'evoluzione dell'iniziativa dello scorso anno che all'epoca si chiamava semplicemente "Spooky Fall" e nel frattempo evidentemente è diventata ancora più inquietante.

Come dimostra il trailer dell'evento, Spookier Fall porterà sfide e prove particolarmente emozionanti, ricompense "maledette" e ovviamente mob mostruosi di vario tipo, costruiti per spaventare i giocatori.

Minecraft Dungeons: l'illustrazione ufficiale per Spookier Fall 2021

I partecipanti all'evento potranno ottenere degli oggetti esclusivi che si trovano solo all'interno di questa particolare occasione, come Cackling Broom, il Phantom Bow e il set armatura Spooky Gourdian.

All'interno di Minecraft Bedrock Edition verrà inserito anche uno Spooky Gourdian Character Creator Set, che può essere trovato all'interno del Character Creator prima della fine dell'evento, e corrisponderà all'aspetto del personaggio che abbiamo all'interno dei giochi. L'evento Spookier Fall andrà avanti fino al 2 novembre 2021.

Abbiamo visto la scorsa estate annunciati DLC e Ultimate Edition per Minecraft Dungeons, gioco che in base ai dati diffusi degli sviluppatori è un successo, avendo superato gli 11,5 milioni di giocatori in un anno.