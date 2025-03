Mojang non userà l'intelligenza artificiale generativa con Minecraft

Ormai l'uso dell'intelligenza artificiale generativa è sempre più diffuso in ambito videoludico, con alcuni segni che sono arrivati anche al grande pubblico, come alcuni elementi visti in Call of Duty: Black Ops 6 o il disastroso trailer del nuovo DLC di Ark: Survival Evolved .

Mojang, lo studio di sviluppo di Minecraft , non ha intenzione di utilizzare l' intelligenza artificiale generativa per il gioco. Ossia, non vuole incorporarla nel suo processo di sviluppo. Il motivo? Minecraft parla di creatività e di creazione.

Creatività e creazione

La posizione dello studio è stata spiegata dalla director di Minecraft Vanilla, Agnes Larsson, che ha fatto un parallelo tra lo sviluppare giochi e Minecraft: "Per noi, da esseri umani, proprio come Minecraft riguarda la creatività e la creazione, penso che sia importante che sviluppare ci faccia sentire felici di creare. Si tratta di uno scopo che rende migliore la vita. Quindi vogliamo che siano i nostri team a creare i nostri giochi."

Ingela Garneij, produttrice esecutiva di Minecraft Vanilla, ha appoggiato questa posizione: "Per me è pensare fuori dagli schemi." Secondo lei è davvero difficile farlo usando l'intelligenza artificiale, che appiattisce il livello qualitativo, non permettendo mai di fare quel passo in avanti in più necessario per un gioco come Minecraft. Garneij ha parlato anche delle differenze tra lavorare a distanza e farlo faccia a faccia in ufficio: "Voglio dire, la creatività è... devi incontrarti di persona, da essere umano, per comprendere veramente i valori, i principi, l'ecosistema, la mitologia, tutto. Minecraft è enorme, è un pianeta, è enorme."

Il risultato è un gioco da anni sulla cresta dell'onda che vanta il record assoluto di vendite per un videogioco, con più di 300 milioni di copie. Pesto sarà aggiornato con la patch Vibrant Visuals, che lo migliorerà graficamente, con Mojang che ha promesso aggiunte di contenuti più frequenti, escludendo l'arrivo di un Minecraft 2.