Molti giocatori di Elden Ring: Shadow of the Erdtree si lamentano dell'ultimo boss, pur avendolo battuto

Ora fate attenzione, perché naturalmente da qui in poi dovremo parlare dell'ultimo boss di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre e vivete felici.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree può essere spietato , visto che avanzare per la Terra dell'Ombra non è proprio una passeggiata di salute. Comunque sia, pare che molti non abbiano gradito lo scontro finale , pur avendolo superato. Lo considerano semplicemente "poco divertente" e "sbilanciato".

I problemi

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sembra essere piaciuto molto, nonostante le discussioni sulla difficoltà, come potete leggere anche dalla nostra recensione. Comunque sia le critiche non mancano anche da parte di chi lo ha finito. In particolare Radahn, Consort of Miquella, il boss finale, ha lasciato l'amaro in bocca a più di qualcuno.

La dicussione è nata dal post di Let Me Solo Her sulla difficoltà dello stesso. L'eroe che ha sconfitto innumerevoli volte Malenia, ha avuto più di qualche difficoltà con Radhan e, pur avendolo battuto, pare non averlo apprezzato granché. Il problema è che viene considerato poco equilibrato, tra combo eccessive e il doverlo battere senza commettere alcun errore:

"Non è un boss divertente. Il Consorte è semplicemente un disastro. Il margine concesso al giocatore per eseguire le sue azioni è incredibilmente ridotto. Dubito che ci tornerò mai in una nuova partita."

"Il Consorte è l'unica volta nella storia in cui ho effettivamente cambiato la mia build. E non perché fosse difficile, ma perché non era divertente." Secondo alcuni è la sua seconda fase a essere davvero problematica:

"La seconda fase è probabilmente una delle peggiori cose che FromSoftware abbia realizzato da molto tempo. Affermare che può essere sconfitto non lo rende un boss divertente."

"È il boss peggiore che abbiano mai progettato. È atroce e noioso da combattere. La prima fase va bene, e se avessero fatto solo delle sottili aggiunte alla seconda sarebbe stato fantastico. Ma non l'hanno fatto."

Per alcuni il problema è la leggibilità delle sue mosse: "Radahn è visivamente un gran minestrone AoE così mal bilanciato persino a livello 20 di Scadutree, mi sorprende che sia davvero qualcosa di progettato da FromSoftware."

E voi? Avete battuto Radahn?