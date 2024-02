Mortal Kombat 1, le dolorosissime Fatality di Peacemaker in video

Peacemaker è protagonista di un video in cui vengono mostrate le dolorosissime Fatality del personaggio interpretato da John Cena, già disponibile per i possessori del Kombat Pack di Mortal Kombat 1.

Le due finisher vedono l'antieroe di casa DC da una parte utilizzare il fucile a pompa per fare letteralmente a pezzi il suo avversario, dall'altra tirare fuori il jetpack, spezzare in due il nemico e trascinarlo a terra per poi dilaniarlo con un campo di forza.

Acquistabile dal 6 marzo per chi non possiede il Kombat Pack, Peacemaker rientra in una lista di personaggi aggiuntivi fra cui troviamo anche Omni-Man, Quan Chi, Homelander e Takahashi Takeda, nonché i Kameo Tremor, Mavado, Khameleon Johnny Cage e Ferra.