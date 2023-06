MultiVersus, i fan hanno reagito in modo diverso alla chiusura

MultiVersus è ufficialmente chiuso fino al 2024, anno in cui dovrebbe avvenire il rilancio. Alcuni fan non hanno preso molto bene la scelta di Warner Bros., nonostante fosse stata annunciata mesi fa, mentre altri hanno accettato l'inevitabile, pur con un po' di maliconia.

Più precisamente, a marzo 2023 l'editore aveva annunciato la chiusura dei server di gioco il 25 giugno e così è stato.

Alcuni dei giocatori più assidui di MultiVersus si sono detti rattristati dal fatto di non poterci più giocare fino al prossimo anno, ma senza esagerare nella malinconia o nella rabbia, come u/Officer_Zack che su Reddit ha postato l'immagine del messaggio in gioco che rinvia al 2024 a chiunque provi ad accederci, commentandola: "Signore e signori, l'open beta è ufficialmente finita. Aspetterò il lancio della versione completa di MultiVersus il prossimo anno."

Molti sperano che quando il gioco sarà ripristinato, sia pieno di nuovi contenuti e che gli sviluppatori diano maggiormente ascolto alla comunità.

Ovviamente ci sono anche i giocatori che non hanno accettato la decisione di Warner Bros., in particolare quelli che hanno speso soldi nelle microtransazioni del gioco, che non hanno ottenuto alcun rimborso: "Non permettere alle persone di sfruttare i soldi spesi nel tuo gioco fino al prossimo anno è qualcosa che nessuna compagnia è mai riuscita a fare con successo, per ovvie ragioni," ha scritto l'utente @trahh su Twitter, che prendiamo come esempio di questa tendenza.

Attualmente MultiVersus non ha una nuova data d'uscita, quindi non resta che aspettare. Non sappiamo nemmeno se sarà rilanciato su tutte le piattaforme, o solo su quelle più moderne.