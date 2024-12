I nemici in Call of Duty Black Ops 6 non subiscono danni anche se colpiti? Treyarch parla del problema

Ovviamente questo causa una certa frustrazione visto che si ha la sensazione che i propri sforzi non vengano ripagati per colpa di un problema tecnico. Treyarch - sviluppatore principale di questo capitolo - ha ora una risposta alla questione .

C'è un problema in Call of Duty Black Ops 6 e Warzone : alcuni giocatori segnalano che, pur colpendo i nemici e vedendo il sangue apparire, non viene inflitto alcun danno .

I dettagli sul problema di Call of Duty

Come segnalato tramite i social media, Treyarch dice: "abbiamo identificato un problema che causa un effetto di sangue errato quando il danno non è stato realmente inflitto nel mentre si spara ai nemici, in tutte le modalità." L'idea quindi è che il colpo in realtà non è arrivato a destinazione e semplicemente appare del sangue per errore.

I fan, invece, ritengono che non sia così e che i colpi vanno a segno ma che vi sia un qualche problema che non fa registrare il colpo. Alcuni giocatori affermano infatti che non solo si vede il sangue del colpo inflitto, ma anche l'indicatore del colpo arrivato a destinazione, senza infliggere alcun danno persino nel caso di un colpo alla testa.

Alcune teorie danno la colpa al fatto che una parte del gioco è gestita dal nostro PC e una dal server e che le due parti non comunicano nel modo corretto tra loro. È però meglio attendere una risoluzione e, sempre che arrivi, una spiegazione ufficiale riguardo al problema.

