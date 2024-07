No Rest for the Wicked riceve un grosso aggiornamento che migliora tante componenti di gioco

Moon Studios ha pubblicato un aggiornamento per la versione in accesso anticipato di No Rest for the Wicked, il suo gioco d'azione.

"Dopo aver pubblicato Wicked in accesso anticipato, per un mese l'intero team ha dato la priorità alla correzione dei bug e ad altri hotfix, come succede solitamente per i giochi appena usciti." Spiega il team, aggiugendo poi "Dopo quella prima rapida implementazione, abbiamo avviato una nuova fase di sviluppo interno. A quel punto abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per passare da aggiornamenti minori, seppur importanti, a uno stile di sviluppo concentrato su aggiornamenti di contenuti più corposi e significativi. Questa scelta si è concretizzata nel primo aggiornamento di contenuti per Wicked, chiamato "Il Crogiolo"."