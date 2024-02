No Rest for the Wicked: un video gameplay mostra uno dei boss del nuovo gioco degli autori di Ori

No Rest for the Wicked è tornato a mostrarsi oggi grazie a un video gameplay pubblicato da IGN USA del nuovo titolo di Moon Studios, famoso per aver realizzato Ori and the Blind Forest e il sequel Whill of the Wisp.

Nel filmato vediamo il giocatore esplorare una roccaforte in rovina popolata da cavalieri bardati impazziti per colpa della Piaga. In particolare, il più pericoloso è Warrick the Torn, un soldato che si è tramutato in un gigantesco e raccapricciante mostro e che rappresenta il boss di questa area.