Il nuovo trailer di Luigi's Mansion 2 HD offre una panoramica del remake per Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato un trailer giapponese che offre una panoramica di Luigi's Mansion 2 HD: al netto della lingua utilizzata, il video introduce la storia e i contenuti dell'atteso remake, che sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 giugno.

Chiamato in causa dal dottor Strambic, Luigi si ritrova alle prese con una casa infestata dai fantasmi e deve dunque ricorrere nuovamente al fido Poltergust 5000 per ripulire questo luogo dagli spettri che lo hanno invaso, e che non sembrano avere alcuna intenzione di andarsene.

Il trailer include una carrellata di sequenze che restituiscono un'idea piuttosto chiara delle situazioni che ci troveremo ad affrontare, caratterizzate da un certo grado di varietà grazie alla presenza di nemici diversi, meccanismi in azione, segreti da scoprire e così via, sia da soli che in cooperativa con gli amici.