Pokémon GO: fix in arrivo che permetterà a tutti di evolvere Inkay in Malamar

Niantic ha annunciato che a breve pubblicherà un fix, grazie al quale tutti i giocatori di Pokémon GO potranno evolvere Inkay in Malamar, anche nel caso si possegga un dispositivo sprovvisto di giroscopio.

I fan di lunga data della serie probabilmente già sapranno che Inkay ha un metodo evolutivo molto particolare. Nei giochi della serie principale infatti per ottenere Malamar bisogna capovolgere il Nintendo 3DS o Switch mentre Inkay sale di livello.

In Pokémon GO è presente un sistema simile, ma ciò ha creato dei grattacapi per alcuni utenti. Quelli sprovvisti di un device con giroscopio infatti non possono evolvere Inkay in un Malamar in nessun modo.

Fortunatamente Niantic ha preso atto della situazione e ha annunciato l'arrivo di un fix che offrirà un metodo alternativo per evolvere Inkay.

"Allenatori, siamo a conoscenza che alcuni device che non hanno il giroscopio non supportano il metodo evolutivo unico di Inkay. Introdurremo un fix (0.221) che permetterà agli Allenatori che riscontrano questo problema un metodo alternativo per evolvere Inkay in Malamar. Grazie per la pazienza.", il messaggio di Niantic su Twitter, che però non offre ulteriori dettagli su questo metodo alternativo, né quando sarà effettivamente disponibile.

Nel frattempo da oggi è iniziata la settimana della moda di Pokémon GO, grazie alla quale potrete catturare Furfrou e alcune delle sue forme esclusive, nonché Pokémon in costume come Butterfree, Sneasel e Blitzle.