Cyberpunk 2077, una mod cambia il meteo dinamico del gioco su PC

Se il meteo dinamico di Cyberpunk 2077 vi sembra un po' troppo... statico, su PC c'è una mod che lo cambia, andando a ribilanciare le probabilità che si verifichi una situazione piuttosto che un'altra.

A breve distanza dal lancio della patch 1.31, Cyberpunk 2077 torna dunque a ispirare i modder, ansiosi di migliorare e arricchire l'esperienza confezionata da CD Projekt RED in vari modi.

Cyberpunk 2077, scarica la mod Weather Probability Rebalance da Nexus Mod

In realtà ciò che fa questa mod è più che altro cercare di movimentare le cose, aumentando in maniera sostanziale le possibilità che piova rispetto a quelle che ci sia una bella giornata. Perché il sole non è divertente, no?

"Ho diminuito le probabilità che si verifichino condizioni meteo diverse, con una maggiore incidenza per pioggia e pioggia acida, visto che la pioggia nel gioco è fantastica", ha scritto l'autore della mod.

"Allo stesso modo ho modificato la durata di queste condizioni, così che le giornate di sole siano più brevi e quelle di pioggia più lunghe", ha aggiunto il modder, aggiungendo di aver riordinato gli elementi per fare in modo che sia meno probabile la ripetizione di meteo identici.

Nel frattempo, i possessori di PS5 e Xbox Series X|S tengono le dita incrociate, visto che a quanto pare non c'è certezza che l'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 arrivi nel 2021.