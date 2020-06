Pokémon GO: il ritorno dei Leggendari Latios e Latias e un Pinsir Day scoperti dai dataminer

L'estate 2020 di Pokémon GO è ufficialmente cominciata, e già da alcuni giorni i dataminer dell'app mobile sono alla ricerca di informazioni utili circa i prossimi eventi in arrivo. Finalmente hanno trovato qualcosa: qualcosa di davvero interessante, dato che possiamo già annunciarvi due appuntamenti imprescindibili che avranno luogo nei prossimi mesi.

Tanto per cominciare, i dataminer hanno trovato importanti riferimenti circa il ritorno dei Pokémon Leggendari Latios e Latias: con tutta probabilità Niantic Labs avrebbe già in cantiere un nuovo Weekend di Raid Speciali, tre giorni (venerdì, sabato e domenica) in cui i giocatori di tutto il mondo potranno sfidare gli Eoni nei Raid di Livello Cinque, per aggiungerli alla propria collezione. Latios e Latias sono già disponibili anche in forma shiny / cromatica, dunque è possibile che gli sviluppatori pensino a qualche altro bonus interessante da rilasciare in occasione del loro ritorno.

I file di gioco contengono inoltre dei riferimenti ad un Pinsir Day, evento mai tenutosi in passato: prendendo come modello occasioni simili presentate negli ultimi tre anni, è possibile che in una data giornata estiva i Raid di tutto il mondo offrano Pinsir come sfidante, anche con la possibilità (aumentata) di trovarlo in forma shiny /cromatica. In questa occasione Niantic Labs potrebbe anche vendere a pagamento uno di quei biglietti speciali che forniscono l'accesso a missioni bonus e spawn aumentato di determinati mostriciattoli tascabili.

Torneremo ad aggiornarvi su tutti i prossimi eventi di PoKémon GO non appena Niantic Labs fornirà maggiori dettagli: conosciamo intanto date e primi dettagli del Pokémon GO Fest 2020.