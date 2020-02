Pokémon GO, lo youtuber Etika, morto suicida, commemorato in gioco

Niantic ha aggiunto una Pokéstop di Pokémon GO davanti a un murales celebrativo dello youtuber Desmond 'Etika' Amofah, morto suicida qualche mese fa. Il murales è stato visto dall'influencer Reversalx7, molto attivo in Pokémon GO. Fu proprio lui nel novembre del 2019 a iniziare le pressioni su Niantic per l'aggiunta della Pokéstop dedicata ad Etika.



Il murales in questione si trova al 1280 di Myrtle Avenue in Brooklyn, New York. È alto quaranta piedi e ritrae proprio lo youtuber che si è suicidato nel giugno del 2019. I giocatori che visitano la nuova Pokéstop vengono accolti dalle parole: "Remembering the passing of Etika, JoyconBoyz forever." La seconda parte della frase viene dal gergo usato da Etika con i suoi fan.



Reversalx7 ha voluto ringraziare pubblicamente Niantic per quanto fatto. Lui e tutta la comunità hanno apprezzato enormemente il gesto dello sviluppatore di Pokémon GO. Etika era uno youtuber famoso per le sue intemperanze e per i suoi problemi mentali. Dopo il suo suicidio ci furono moltissime polemiche per le istigazioni a compiere gesti sempre più estremi fatte da tanti suoi spettatori.