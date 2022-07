Pokémon Scarlatto e Violetto: nuove specie Pokémon inedite emergono da un leak

Continuano ad emergere leak su Pokémon Scarlatto e Violetto, in questo caso con alcune informazioni riguardanti quelle che dovrebbero essere e forme Pokémon antiche e future che sembrano essere presenti all'interno dei nuovi capitoli in arrivo a novembre 2022.

Le informazioni arrivano dall'account Twitter CentroLeaks, che in passato si è dimostrato decisamente accurato nella raccolta di informazioni tra insider e dataminer, anche per quanto ha riguardato Leggende Pokémon: Arceus. Le novità principali riguardano quelle che sembrano essere le forme "ancient" e "future", ovvero antiche e future, delle creature presenti nel gioco.

Queste sarebbero delle varianti nuove anche rispetto ai capitoli precedenti: non si tratta di varianti regionali delle specie Pokémon, ma di nuove tipologie che sembrano avere un proprio spazio nel Pokédex, con tanto di numero identificativo specifico.

Pur essendo tecnicamente dei progenitori o successori di specie Pokémon già note, sembra che abbiano una catalogazione specifica come creature a parte e non dovrebbero essere legate a una regione. Queste tipologie di Pokémon sembra abbiano delle statistiche molto alte e non siano destinate ad evolversi.



Non solo, pare che Pokémon Scarlatto e Violetto contenga anche una nuova variante chiamata "convergent": contrariamente a quanto si potrebbe pensare dal nome, non si tratta di variazioni di specie già presenti ma creature simili ad altre specie che però risultano differenti, attraverso quella che sembra essere identificata come "evoluzione convergente", che porta ad assumere caratteristiche vicine ad altre specie.

Ovviamente non c'è niente di confermato in queste informazioni, ma la fonte può essere considerata piuttosto affidabile. CentroLeaks ha anche pubblicato una sorta di specchietto riassuntivo sulle specie di Pokémon che sono emerse finora per quanto riguarda forme regionali, nuove evoluzioni, specie antiche, future e convergenti, che potete vedere nel tweet riportato in questa pagina.

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche capipalestra e nuovi Pokémon svelati da un leak, mentre tutte le informazioni ufficiali sono state riassunte nel nostro speciale su tutte le novità svelate dal trailer.