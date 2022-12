Pokémon Scarletto e Violetto: glitch permette di trasformare il leggendario in un jet

I giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto hanno scoperto un glitch che permette di trasformare il proprio leggendario, Koraidon o Miraidon a seconda della versione, in un jet. Precisamente, il glitch è in grado di aumentare la velocità di spostamento in aria mentre si plana.

Lanciandosi da un luogo elevato, è possibile usare il proprio leggendario di Pokémon Scarlatto e Violetto per planare e percorrere un po' di distanza in aria. Ci sono ovviamente dei limiti e la velocità non è estrema, ma è possibile aumentarla con una serie di movimenti.

In breve, si inizia a planare, si smette e ci si volta, poi si plana di nuovo e si sposta il leggendario di nuovo verso la direzione di volo. In questo modo il Pokémon prende velocità. La cosa può essere ripetuta più volte per andare sempre più veloci. Non è ovviamente facilissimo eseguire i movimenti nel modo giusto, ma allenandosi è possibile renderla una tattica utile per spostarsi molto velocemente nella mappa di gioco.

Qui sotto potete vedere un video che mostra il procedimento.

Questo glitch di Pokémon Scarlatto e Violetto può essere usato anche per accedere a un'area vuota che si suppone conterrà un DLC. Per alcuni, però, è semplicemente divertente muoversi in questo modo.

Vi lasciamo infine a una curiosità, la Top 30 dei Pokémon preferiti dai giocatori giapponesi all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto.