I proprietari di Warhammer 40.000 hanno preteso fedeltà massima da Space Marine 2: il team fa un esempio

Parlando con IGN USA, Tim Willits - Chief Creative Officer di Saber Interactive - ha parlato del suo rapporto di lavoro con Games Workshop e di alcune delle sfide che ha dovuto affrontare per far sì che Space Marine 2 superasse tutti i controlli.

L'IP di Warhammer 40.000 è molto amata e quindi in tanti desiderano poter creare dei videogiochi dedicati, ma ovviamente per poterlo fare bisogna fare massima attenzione ai dettagli. Non solo perché i fan sono sempre pronti a far notare gli errori o banalmente perché il team può avere il desiderio di fare un buon lavoro, ma anche e soprattutto perché la proprietaria dell'IP - Games Workshop - non accetta la minima imprecisione.

I dettagli a cui bisogna fare attenzione in Space Marine 2

"Vi faccio un esempio", ha detto Willits, "la cavigliera che avevamo era della misura sbagliata e ci hanno detto che era sbagliata".

"45 anni fa, quando il tizio che ha realizzato il piccolo Space Marine, probabilmente non si immaginava di animarlo in un videogioco 45 anni dopo", ha detto Willits. "E lasciatemi dire che è stato difficile realizzarlo. Voglio dire, quando cammini, corri e combatti nei panni di Titus, è una sensazione bellissima. Ma avete visto gente fare cosplay da Space Marine, no? Non riescono nemmeno a camminare in un corridoio senza cadere".

"Ci aiutano a seguire la giusta direzione", spiega Willits. "E anche quando ci inventiamo gli attacchi dei Tyranid, ci dicono: "Oh, quel Tyranid non attacca davvero così, o quel Chaos Marine non può farlo davvero". Quindi abbiamo dovuto adattare le cose. E li abbiamo spinti un po'. Li abbiamo spinti un po'".

"Sono molto protettivi", ha aggiunto. "Ma bisogna esserlo. Quando hai un universo così grande come quello di Games Workshop con Warhammer, devi proteggerlo come se fosse il tuo bambino, perché è così. Ci sono milioni di persone che amano questo franchise e se sbagliamo un emblema o un capitolo, è semplicemente imbarazzante."

"Sono quindi molto orgoglioso di ciò che ha fatto la squadra, rispettando e onorando davvero ciò che è questa saga e rispettando i suoi fan. E quando hai il rispetto dei tuoi fan principali, tutto il resto è più facile".

Vi ricordiamo infine che il team di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sta già pensando a un'espansione o un sequel.