PS5 in bundle con Horizon Forbidden West disponibile da MediaWorld

Comparso per la prima volta presso un retailer inglese, il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West consente di acquistare la nuova console next-gen Sony insieme a uno dei suoi titoli di punta, ovverosia l'esclusiva sviluppata da Guerrilla Games.

Acquistare il pacchetto naturalmente conviene rispetto all'importo separato di console e gioco, sebbene come già detto anche nella standard edition è presente unicamente un codice digitale per il download di Forbidden West e non il prodotto in formato retail.

Nella recensione di Horizon Forbidden West abbiamo parlato di come la nuova avventura di Aloy sia riuscita a risolvere i problemi del primo episodio migliorando al contempo quasi tutti gli aspetti dell'esperienza.