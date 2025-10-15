I requisiti completi di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sono stati svelati: riuscirete ad avviarlo?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà disponibile tra una settimana e se giocate su PC è bene che abbiate la certezza di poter avviare il gioco e ottenere una qualità grafica sufficiente.
Per saperlo, vi basta vedere i requisiti completi condivisi ora dagli sviluppatori.
Tutti i requisiti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Il team di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha pubblicato la lista delle specifiche tecniche dei computer necessarie per poter avviare il gioco, precisando le prestazioni previste e il Preset Grafico da utilizzare per ottenerle.
Ecco la lista dei requisiti:
- Minimi: Prestazioni medie - 1080p/ 30 FPS | Preset grafico - Low | GPU - NVIDIA GeFoce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon RX 480 (8 GB), Intel Arc A580 (8GB). | CPU - Intel Core i3-8350k o AMD Ryzen 3 3300X. | RAM - 8 GB | OS - Windows 10 64-bit | Spazio di archiviazione - 30 GB
- Raccomandati: Prestazioni medie - 1080p/ 60 FPS | Preset grafico - High | GPU - NVIDIA GeFoce GTX 3060 (8 GB) o AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB). | CPU - Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 5600X. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
- 2K: Prestazioni medie - 1440p/ 60 FPS | Preset grafico - High | GPU - NVIDIA GeFoce GTX 3070 (8 GB) o AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB). | CPU - Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 7 5600X. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
- 4K: Prestazioni medie - 2160p/ 60 FPS | Preset grafico - High | GPU - NVIDIA GeFoce RTX 4080 (16 GB) o AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) | CPU - Intel Core i7-12600K o AMD Ryzen 5 5600X. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
- Ultra 2K: Prestazioni medie - 1440p/ 60 FPS con DLSS Super Res (Perfomance) | Preset grafico - Ultra | GPU - NVIDIA GeFoce RTX 3060 Ti (8 GB) o NVIDIA GeFoce RTX 5060 (8 GB) | CPU - Intel Core i7-12600K o AMD Ryzen 5 5600X. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
- Ultra 4K: Prestazioni medie - 2160p/ 60 FPS con DLSS Super Res (Quality) e DLSS Frame Generation 2x. | Preset grafico - Ultra | GPU - NVIDIA GeFoce RTX 4070 (12 GB) o NVIDIA GeFoce RTX 5060 Ti (16 GB) | CPU - Intel Core i7-13700K o AMD Ryzen 5 5800X3D. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
- Ultra 4K+: Prestazioni medie - 2160p/ 240 FPS con DLSS Super Res (Perfomance) e DLSS Multi Frame Generation (4x) | Preset grafico - Ultra | GPU - NVIDIA GeFoce RTX 5080 Ti (16 GB) | CPU - Intel Core i7-13700K o AMD Ryzen 5 5800X3D. | RAM - 16 GB | OS - Windows 11 | Spazio di archiviazione - 30 GB
Diteci, cosa ne pensate di questi requisiti? Sono di vostro gradimento oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Ricordiamo infine che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha fatto dietrofront: i due clan extra saranno gratis.