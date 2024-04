Senua's Saga: Hellblade 2, Chris O'Reilly parla del personaggio di Thorgestr

Chris O'Reilly ha parlato in un video del personaggio che interpreta in Senua's Saga: Hellblade 2, ovverosia Thorgestr: un guerriero "testardo e ferocemente leale" nei confronti di Senua.

Comparso nel trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 mostrato ai The Game Awards 2023, Thorgestr sembra essere un alleato della protagonista, a quanto pare anche lui impegnato in un viaggio mentale e fisico nel corso della storia.

"Se dovessi descrivere Senua's Saga: Hellblade 2 con tre parole, il che è molto più difficile di quanto possa sembrare, direi oscuro, viscerale e sbalorditivo", ha detto O'Reilly nel video realizzato da Ninja Theory.

"Oscuro e viscerale come la trama, sbalorditivo come il lavoro che questi ragazzi hanno fatto: non ho mai visto niente di simile prima d'ora."