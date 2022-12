Star Wars Jedi: Survivor, video rivela le differenze nel gameplay con Fallen Order

Quali sono le differenze nel gameplay fra Star Wars Jedi: Survivor e il primo episodio della serie, Fallen Order? Il nuovo video realizzato da IGN ne trova ben quattordici, partendo da tipologie di nemici inediti e manovre legate all'uso della Forza.

In uscita il 17 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor includerà fra gli avversari anche cacciatori di taglie armati di spada laser, proprio come Cal Kestis, nonché la possibilità di attrarre i soldati dell'Impero e tenerli a mezz'aria come scudo rispetto ai colpi dei loro compagni.

Oltre ad almeno una cavalcatura inedita, il gameplay di Jedi Survivor consentirà anche di assumere una nuova posizione di combattimento con due spade laser in contemporanea: un'idea che nel primo episodio era presente, ma in maniera molto limitata.

Chiaramente, oltre a tutta una serie di nemici inediti, nel corso della campagna troveremo anche nuovi alleati e opzioni extra per quanto concerne l'esplorazione degli scenari e l'interazione con i loro elementi, nell'ambito di sequenze platform che appaiono più ricche e sfaccettate.

Di questo e altro abbiamo parlato nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Star Wars Jedi: Survivor dopo i TGA: dategli un'occhiata.