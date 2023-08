Starfield conquista Steam, scalzando Baldur's Gate 3 dalla prima posizione dei più venduti

Confronti

Starfield vola tra i più venduti

Nei giorni scorsi anche Armored Core 6 Fires of Rubicon di FromSoftware era riuscito a raggiungere la vetta, che però aveva tenuto per poco. Invece Sea of Stars non è mai andato oltre la quinta posizione (quarta se si considerano solo i titoli premium), nonostante i voti stellari ricevuti.

Uno dei motivi di tante vendite fatte in pre-lancio potrebbe essere il periodo di accesso anticipato al gioco di cinque giorni, che partirà dal 1° settembre 2023. Nel caso, l'edizione più acuistata dovrebbe essere quella Premium Digitale da 99,99€ (la standard non dà questo privilegio), che comprende: