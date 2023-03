Starfield, Microsoft ha fatto bene a posizionarlo nella seconda metà del 2023?

Microsoft ha fatto bene a posizionare la data d'uscita di Starfield nella seconda metà del 2023? Per la precisione, il 6 settembre? La risposta breve è sì. Il motivo è che quest'anno ha abbastanza esclusive e titoli first party da poter fare un po' come vuole. Se vogliamo è una situazione abbastanza inedita, ma sicuramente piacevole per i fan della piattaforma.

Ricapitoliamo: a gennaio ha lanciato a sorpresa Hi-Fi Rush e da qui a giugno lancerà Redfall, Minecraft Legends e probabilmente anche la versione Xbox di Ghostwire: Tokyo. Sempre nel 2023 è in arrivo Forza Motorsport, che a questo punto immaginiamo verrà lanciato dopo Starfield. Insomma, il ritmo delle uscite sarà costante da qui alla fine dell'anno, con la possibilità che arrivi anche qualche altra sorpresa (magari qualche titolo minore, che male non fa). Ovviamente non abbiamo considerato le terze parti, che fanno storia a sé e sono gestite dai relativi editori.

Settembre sembra quindi essere il mese perfetto per Starfield, che così sarà abbastanza distanziato dagli altri giochi degli Xbox Game Studios e darà modo a Microsoft e Bethesda di dargli il risalto che merita a livello di marketing e di eventi, tanto che avrà uno showcase monografico attaccato a quello generale di giugno. Un lancio a giugno lo avrebbe avvicinato troppo a Redfall, finendo per oscurarlo, e allo showcase generale, finendo per impoverirla. Così, invece avrà tutto lo spazio che gli serve e che merita.

Quindi a giugno ci saranno probabilmente degli annunci freschi di titoli che vedremo nel 2024 e vedremo di nuovo nel dettaglio quello che attualmente è il titolo più atteso della piattaforma Xbox, che potremo continuare a desiderare per tutta l'estate.

A ben vedere il quadro è decisamente roseo e, commento a margine, si spera che da quest'anno in poi Xbox mantenga questi ritmi di uscite, così da mostrare finalmente gli effetti delle acquisizioni sul suo ecosistema, Game Pass in particolare, e del lungo lavoro svolto da Phil Spencer e da i suoi per rilanciare la piattaforma.