Syberia: The World Before, data di uscita su PC per il nuovo capitolo dell'avventura

Syberia: The World Before ha finalmente una data di uscita fissata per PC, con l'apertura della campagna per i preorder e l'annuncio anche di una Digital Deluxe Edition: il nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 10 dicembre 2021 su PC.

La saga creata dal compianto Benoît Sokal, morto lo scorso maggio, continuerà dunque con questo capitolo postumo, che porterà la protagonista Kate Walker lungo un nuovo ed entusiasmante viaggio, ancora una volta ricco di panorami e personaggi affascinanti, enigmi e una narrazione coinvolgente.

La storia si sviluppa mentre sullo sfondo prende il potere un movimento totalitario e oscurantista chiamato Brown Shadow, contro cui Kate e Dana Rose dovranno combattere nel corso dell'avventura, posizionata in differenti periodi temporali.

Dana Rose, una ragazza di 17 anni, sta iniziando una carriera da brillante pianista a Vaghen, nel 1937. Tuttavia, con l'emergere del movimento Brown Shadow sull'Europa, il suo futuro è incerto, all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

Nel 2004, nella Taiga, Kate Walker sopravvive come può nelle miniere di sale dove è stata imprigionata, finché un tragico evento non dà il via a una nuova avventura alla ricerca della propria identità. Su queste due linee cronologiche si sviluppa la storia di Syberia: The World Before, che si amplia su diversi continenti e periodi storici, alla scoperta di vari misteri all'interno del mondo fantastico e poetico tratteggiato da Benoît Sokal.

Syberia: The World Before Digital Deluxe Edition, immagine dei contenuti

Syberia: The World Before Digital Deluxe Edition, visibile nell'immagine qui sopra, comprende i seguenti contenuti: