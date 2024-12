Il team di Silent Hill 2 Remake parla di Nintendo Switch 2 e di una conversione di Cronos: The New Dawn

Bloober Team è uno dei nomi più chiacchierati dell'ultimo periodo, visto che ha ottenuto grande attenzione per il successo del remake di Silent Hill 2. La compagnia ha già svelato il suo prossimo gioco, in arrivo il prossimo anno, Cronos: The New Dawn.

È previsto per PC e console "di attuale generazione", ovvero PS5 e Xbox Series X|S. Visto però che il prossimo anno pare essere il momento giusto per l'arrivo di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale, ricordiamo), viene da chiedersi se magari il team sta già considerando di creare una versione per la console Nintendo di Cronos: The New Dawn.