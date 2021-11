The Elder Scrolls V: Skyrim, aggiornamento Anniversary Edition primo su Steam

The Elder Scrolls V: Skyrim è disponibile da oggi con la ricca Anniversary Edition, ottenibile anche sotto forma di aggiornamento per chi già possiede il gioco. Ebbene, l'upgrade è subito salito in prima posizione nella classifica di Steam.

Battendo titoli come Battlefield 2042 (qui il provato della beta), Forza Horizon 5 (la recensione) ed Elden Ring (il provato), il pacchetto targato Bethesda ha dimostrato quanti utenti già possiedano l'esperienza di base e desiderino dunque soltanto aggiornarla con i nuovi contenuti.

Scorrendo la classifica si nota infatti che l'edizione completa di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è solo nona, e pur essendo entrata nella top 10 non può minimamente impensierire la versione con il solo ugrade.

Steam, la classifica di oggi

"The Elder Scrolls V: Skyrim, vincitore di più di 200 premi come Gioco dell'Anno, festeggia 10 anni di avventure con dettagli mozzafiato", si legge nella sinossi della nuova edizione su Steam.

"L'Anniversary Edition include dieci anni di contenuti: il pluripremiato gioco base, i DLC di Skyrim Special Edition e tanti contenuti del Creation Club nuovi e già esistenti, fra cui missioni, dungeon, boss, armi, magie e tanto altro."