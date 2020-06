The Last of Us 2, pre-caricamento disponibile per i preorder da PlayStation Store

Il pre-caricamento di The Last of Us 2 è ora disponibile per tutti gli utenti che hanno effettuato il preorder della versione digitale del gioco da PlayStation Store.

Come riportato qualche tempo fa, The Last of Us 2 occuperà 100 GB sull'HDD di PS4, dunque il download si prospetta corposo: meglio cominciarlo il prima possibile per non dover attendere e per poter giocare fin da subito al day one, fissato al 19 giugno.

Se avete letto la nostra recensione di The Last of Us 2, saprete che il nuovo titolo sviluppato da Naughty Dog è un vero e proprio capolavoro, come confermato dai voti della stampa specializzata, altissimi.

La storia del gioco si svolge cinque anni dopo gli eventi dell'originale The Last of Us e ci mette al comando di una Ellie ormai diciannovenne, che pensa di aver trovato un po' di tranquillità a Jackson ma viene improvvisamente coinvolta in un evento drammatico.

In cerca di vendetta, la ragazza parte per un viaggio che la porta a visitare Seattle, una città sotto il controllo del Fronte di Liberazione del Wyoming, tra le cui fila probabilmente si trovano le persone responsabili dell'accaduto.