The Last of Us Parte 1: hanno ricevuto la Firefly Edition danneggiata, ma Sony non può sostituirla

Alcuni giocatori americani hanno avuto una brutta sorpresa quando hanno ricevuto la loro copia della The Last of Us Parte 1: Firefly Edition comprata direttamente dal negozio ufficiale PlayStation per 99,99 dollari. Il pacchetto era infatti danneggiato, così come la confezione del gioco al suo interno. Purtroppo pare che Sony non voglia fare sostituzioni.

La Firefly Edition include diversi contenuti bonus rispetto all'edizione standard, come la confezione metallica e il fumetto The Last of Us: American Dreams comics #1 - #4 con una nuova copertina. Purtroppo pare che il reparto spedizioni di Sony abbia utilizzato in alcuni casi delle buste senza protezione anti urto per i pacchi, rendendoli suscettibili ai danni.

Le segnalazioni su Twitter in merito all'accaduto sono molteplici, quindi non si tratta di un caso isolato.

Stando a @Porshapwr, il servizio clienti del PlayStation Direct non gli ha offerto alcuna possibilità di cambiare gli articoli danneggiati. L'unica compensazione è un voucher con il 20% di sconto sui futuri acquisti. Il problema è che le copie della Firefly Edition sono andate tutte esaurite, quindi non ce ne sono per le sostituzioni.

La soluzione, per adesso, è quella di tenersi le copie rovinate. Non è consigliabile neanche rivolgersi al mercato dell'usato, visti i prezzi praticati dai bagarini.