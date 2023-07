The Last of Us Parte 2 su PS5: la Director's Cut rivelata da Gustavo Santaolalla?

The Last of Us Parte 2 potrebbe arrivare a breve su PS5 con una Director's Cut, similmente a quanto già fatto con altre esclusive Sony: se l'è lasciato sfuggire Gustavo Santaolalla, autore della colonna sonora della serie firmata Naughty Dog.

Ospite di un podcast, Santaolalla ha ascoltato uno dei suoi interlocutori parlare di una determinata sequenza di The Last of Us Parte 2, quindi gli ha detto che potrà rivivere quella stessa scena in una nuova edizione del gioco, che immaginiamo possa appunto essere la Director's Cut nativa per PlayStation 5.

L'ultoima volta che si è parlato della Director's Cut di The Last of Us Parte 2 è stato lo scorso dicembre, e in effetti i fan della serie danno ormai per scontato un annuncio in tal senso, ma quando arriverà?