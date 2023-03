The Last of Us Parte I su PC è 4° per quantità di giocatori al lancio tra i giochi PlayStation

The Last of Us Parte I è arrivato ieri su PC ma il lancio non sembra essere andato proprio nel migliore dei modi, tuttavia il risultato ottenuto in termini di quantità di giocatori contemporaneamente online su Steam non è così male, con il titolo che si piazza in quarta posizione tra i giochi PlayStation su tale piattaforma.

Secondo i dati raccolti da SteamDB, il picco di giocatori contemporaneamente online su The Last of Us Parte I è stato di 36.000, una quantità che pone il titolo Naughty Dog fuori dal podio ma sopra la metà della classifica totale, che al momento comprende 9 giochi. Vediamola dunque la classifica dei giochi PlayStation con la maggiore popolazione di giocatori attivi al lancio su Steam:

God of War - 73.529 Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436 Horizon Zero Dawn - 56.557 The Last of Us Parte I - 36.496 Days Gone - 27.450 Marvel's Spider-Man Miles Morales - 13.539 Uncharted Raccolta: L'eredità dei ladri - 10.851 Returnal - 6.691 Sackboy: A Big Adventure - 610

Come abbiamo visto, The Last of Us Parte I sta attraverso un lancio molto difficoltoso a causa di diversi problemi tecnici emersi già nelle prime ore, cosa che ha generato molte critiche e recensioni negative da parte degli utenti su Steam. Naughty Dog ha risposto riferendo di essere al lavoro per aggiustare i problemi, dunque attendiamo di vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Il team ha peraltro confermato che continuerà a pubblicare giochi su PC oltre che su PS5, nonostante tutto.