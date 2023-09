The Witcher 3, il cosplay di Ciri da narga_lifestream ha dei problemi con la neve

narga_lifestream ha realizzato in appena nove giorni uno spettacolare cosplay dedicato a Ciri, il celebre personaggio di The Witcher 3: Wild Hunt, ma ha avuto qualche problema a raggiungere la location scelta per le foto.

Camminare nella neve con degli stivali col tacco non è infatti semplicissimo, e così la modella russa, spada in pugno, ha fatto non poca fatica a seguire il sentiero di montagna che l'avrebbe condotta verso la gloria di uno splendido servizio fotografico.

Nel frattempo, è notizia recente che quasi 260 sviluppatori stanno lavorando a The Witcher 4, il nuovo capitolo della serie action RPG targata CD Projekt RED, e siamo davvero curiosi di vedere la nuova avventura.