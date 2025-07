Una delle scene più divertenti di Clair Obscur: Expedition 33 è stata improvvisata dagli attori

Clair Obscur: Expedition 33 è un videogioco colmo di momenti drammatici e tristi, ma di tanto in tanto ci sono anche momenti buffi e divertenti, che riescono a far sorridere i giocatori. Uno di questi è legato a Monoco, uno dei personaggi giocanti, e ora scopriamo che tale sequenza è in realtà stata improvvisata dagli attori durante le riprese.

Per dire di più, però, dobbiamo dare qualche dettaglio sulla storia: non ci sono grossi spoiler, ma dobbiamo comunque citare personaggi e mostrarvi la scena in questione in video, quindi se non volete alcun tipo di anticipazione vi consigliamo di non proseguire.