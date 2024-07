Warner Bros. ha annunciato l'acquisizione del team di MultiVersus, Player First Games

Warner Bros. ha annunciato l'acquisizione di Player First Games, il team di MultiVersus: lo studio continuerà a operare sotto la leadership dei suoi due co-fondatori, Tony Huynh e Chris White, con il primo che riferirà a Carlos Barbosa, vicepresidente e capo di Warner Bros. Games San Diego.

"Abbiamo lavorato con Player First Games nel corso di diversi anni per creare e lanciare MultiVersus, e siamo davvero felici di accogliere questo talentuoso team all'interno di Warner Bros. Games", ha dichiarato in un comunicato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

"La brillante e creativa squadra di Player First Games andrà ad arricchire le nostre già ampie capacità nell'ambito dello sviluppo", ha aggiunto Haddad, nel commentare un'operazione che punterà a ottimizzare i rapporti fra lo studio e il publisher al fine di far crescere MultiVersus.

"Il nostro team è entusiasta di entrare a far parte della famiglia di Warner Bros. Games e sentiamo che questa sarà una grande opportunità per MultiVersus", ha detto Tony Huynh, co-fondatore di Player First Games. "Stiamo lavorando per fare in modo che il gioco offra la migliore esperienza possibile e questo tipo di integrazione fra sviluppatori e publisher sarà ottimale per gli utenti."