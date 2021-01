Xbox Game Pass, Red Dead Redemption 2 sta per tornare in catalogo?

Red Dead Redemption 2 potrebbe tornare a breve nel catalogo di Xbox Game Pass, stando all'ultima e-mail pubblicata su Twitter dalla misteriosa Melissa McGamepass.

"Vi ricordate quando abbiamo aggiunto XXX e tutti erano felici, ma poi è stato rimosso e tutti erano tristi? Be', è ufficiale: quel gioco sta per tornare!", si legge nella mail, che stavolta però non nasconde un messaggio nella parte bianca come accaduto per il reveal di DOOM Eternal.

A leggere queste parole praticamente tutti hanno pensato a Red Dead Redemption 2, il capolavoro di Rockstar Games che era stato introdotto clamorosamente nel catalogo di Xbox Game Pass lo scorso maggio.

Per il momento nessuno sembra aver trovato dei chiari indizi su quale sia effettivamente il titolo che farà il proprio ritorno nel servizio in abbonamento Microsoft, ma immaginiamo che un annuncio ufficiale arriverà a breve.