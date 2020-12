Cybeprunk 2077, guida ai finali

Proprio come accadeva nella serie The Witcher, CD Projekt non ha esitato a creare una narrazione per Cyberpunk 2077 che prevedesse un epilogo differente a seconda del percorso seguito dal giocatore e dalle scelte effettuate durante la sua partita. Per i più curiosi, ecco la nostra guida ai finali di Cyberpunk 2077 .

Se avete completato le missioni dedicate a Rogue e alla sua relazione con Johnny (compresa la missione Blistering Love ), vi verrà data la possibilità di attaccare l'Arasaka Tower insieme a Rogue . In questo modo, avrete la possibilità di far fare un ultimo "giro" a Johnny e fagli finire ciò che aveva iniziato anni prima.

Se durante la vostra partita avete completato tutte le missioni secondarie dedicate a Panam e agli Aldecaldo (l'ultima delle quali è Queen of the Highway ), durante la missione Notturno Op. 55 n°1 , oltre alla scelta di assecondare Hanako, vi verrà data la possibilità di chiamare questi ultimi e farvi aiutare ad assaltare l'Arasaka Tower. Questo finale, decisamente più movimentato, vi porterà a scontrarvi con diversi nemici, tra cui il famigerato Adam Smasher .

In questo caso si sbloccherà un finale molto più pacato, scandito da diversi dialoghi e spiegazioni riguardanti il Mikoshi , gli engrammi e il loro utilizzo, nonché un'ulteriore biforcazione che vi porterà a scegliere tra due differenti epiloghi (che non vi sveleremo).

Per ognuna di queste opzioni, subito dopo la selezione di una delle tre vie, avrete la possibilità di ripensarci e finirla lì, in quel preciso istante, buttando le pillole di sotto e utilizzando la pistola poggiata sul tavolino. Questo vi farà raggiungere direttamente i titoli di coda , con alcuni videomessaggi degli altri NPC appositamente creati per coincidere con le conseguenze della vostra scelta.

Il finale segreto

Non è finita qui! Cyberpunk 2077 vi permette di seguire un'ulteriore via.

Indifferentemente dalla strada scelta (quella di Hanako, Panam o Rogue), quando vi troverete a dover scegliere tra prendere una delle pillole o farla finita, aspettate qualche minuto senza mettere in pausa il gioco.

Se avete instaurato con lui una buona relazione e avete fatto "breccia nel suo cuore" durante la missione Chippin' In, Johnny vi aprirà una terza via, ovvero quella di assaltare da soli l'Arasaka Tower, senza mettere a repentaglio la vita di nessun altro.

In questo caso, entrerete dalla porta principale e vi troverete ad affrontare le guardie scelte dell'Arasaka.

Lo scontro non sarà affatto semplice, dato che il livello di tali avversari è intorno al 50. Quindi, se volete affrontare questo finale, vi consigliamo di prepararvi a dovere prima di buttarvi nella mischia, anche perché la missione non prevede checkpoint e se morirete sarà game over, cosa che vi porterà direttamente ai titoli di coda.

Se, invece, riuscirete a sopravvivere, vi troverete di fronte praticamente alle stesse scelte del finale di Rogue, con anche i medesimi epiloghi per V e Johnny.