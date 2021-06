Valorant, abbiamo provato Kay/O, il nuovo agente

Abbiamo da poco celebrato il primo anniversario di Valorant piazzandoci terzi in un torneo tra influencer, pro player e giornalisti, ma il gioco continua la sua cavalcata nel proporre nuovi contenuti. Lo fa questa volta con il diciassettesimo agente, una macchina da guerra devastante costruita esplicitamente per terminare tutti i radianti. Abbiamo avuto modo di giocarlo e testarlo in una versione in anteprima di Valorant e possiamo affermare, senza dubbio alcuno, come Kay/O possa tranquillamente ambire a rubare la prima posizione tra i nostri operatori preferiti. Non solo per il kit di abilità, che vedremo nel dettaglio in questo articolo, ma anche e soprattutto per lo stile visivo, un riadattamento ai classici androidi tecnologici di Titanfall realizzato però con tutto lo stile sopra le righe della direzione artistica targata Riot.

Tutta questione di abilità

Una sola missione: Terminare i Radiant

La prima abilità di Kay/O è chiamata FRAG/MENT ed è sostanzialmente una granata a impulsi dal raggio medio capace di uccidere sul colpo chiunque si trovi al centro dell'esplosione. La pericolosità di questa abilità è ovviamente dovuta alle grandissime potenzialità di controllo di un'area specifica, visto che per la sua intera durata sarà sostanzialmente impossibile passarci attraverso a meno di non essere disposti a prendere un enorme quantitativo di danno. Ottima per difendere la spike una volta piazzata, per allontanare eventuali agenti nascosti dietro gli angoli o per impedire imboscate strategiche in specifiche aree della mappa.

Se una granata non dovesse bastarvi come strumento di soppressione degli avversari potreste decidere di fare affidamento al FLASH/DRIVE, una flash bang classica che è possibile tirare a pallonetto o far rimbalzare contro i muri con un tiro teso per raggiungere in tranquillità angoli ciechi. Il funzionamento è pressoché identico alla CURVEBALL di Phoenix e potrete equipaggiarne ben due ad ogni match rendendo molto più facile il push sulla spike zone o la sua difesa. Uno strumento malleabile ed estremamente tattico.

Lame energetica, flashbang e bombe a impulsi...al kit non manca nulla!

Le cose iniziano a farsi enormemente interessanti quando prendiamo in analisi la terza e ultima abilità di Kay/O, una lama energetica da lancio in grado di attaccarsi a qualsiasi superficie ed esplodere in una bolla di discrete dimensioni qualche istante dopo. È un'abilità potentissima per il controllo della mappa e la raccolta delle informazioni, soprattutto visto che l'esplosione può colpire attraverso i muri e l'interfaccia di gioco esplica chiaramente quali avversari sono stati colpiti. Invece di danneggiare i nemici, come sarebbe lecito aspettarsi da un'arma di questo tipo però, il pugnale emetterà un impulso con cui inibire tutti i poteri nemici, un silence utilissimo che spesso volgerà lo scontro in vostro favore. L'effetto della soppressione dura ben otto secondi, una vera infinità se pensiamo ai ritmi frenetici con cui si risolvono gli scontri a fuoco su Valorant e non solo per l'impossibilità di difendersi con le abilità, ma anche per gli effetti visivi ai margini schermo che continueranno a disturbare la vostra visuale.

Ci concentriamo un po' di più su ZERO//POINT perché è possibile altresì lanciarla a parabola da una parte all'altra della mappa, colpendo il site opposto rispetto a quello che stiamo difendendo con un po' di pratica. Gli utilizzi sono pressoché infiniti sia nell'ottica di guadagnare secondi, preparare un push sincronizzato o anche solo per stanare quelle dannate Jett impedendo così di usare dash o salti nel mentre. Come le frecce di Sova, purtroppo, la lama può essere colpita e distrutta prima della sua completa attivazione ed è per questo che lanciarla fuori dalla line of sight dei nemici potrebbe essere più sicuro, anche se più complesso.