Bloodborne 2 su PS5, uno spettacolare trailer amatoriale creato dai fan

Bloodborne 2 per PS5 continua a non farsi annunciare e allora ci pensano i fan a "realizzarlo", per così dire, come vediamo in questo spettacolare trailer amatoriale che risulta piuttosto convincente, mettendo insieme varie scene per costruire un video interessante.

C'è anche un titolo particolare per questo "gioco", ovvero Bloodborne 2: Blood Hunt, che ci potrebbe proprio stare. Essendo stato pubblicato qualche giorno fa, è probabile che questo trailer potesse funzionare anche da pesce d'aprile, ma di fatto si tratta di un lavoro lodevole da parte dello youtuber Garden of Eyes.

Nella descrizione, viene fuori che Bloodborne 2: Blood Hunt è ovviamente un'esclusiva PS5, e si tratta di un sequel che racconta gli eventi dopo la conclusione del primo capitolo, con il cacciatore che è ormai trasceso a un piano superiore dopo aver sconfitto la minaccia principale del capostipite.

Tutto questo porta ad un nuovo inizio, perché la sua ascensione risulta impura e parzialmente corrotta dal consumo dell'Old Blood durante gli eventi del primo capitolo, portando alla nascita di una nuova e pericolosa razza: i Great One Beasts.

La premessa è molto interessante e il trailer è ben costruito, sebbene ovviamente utilizzi elementi e scene raccolte dal primo capitolo, montate in modo da sembrare qualcosa di nuovo. Il progetto in questione fa peraltro parte del contest "Imagining Bloodborne 2" rivolto ai fan, tanto per dare un'idea dell'attesa che circonda questo gioco che non è mai stato annunciato.

Nel frattempo, un video di Digital Foundry ha mostrato il possibile Bloodborne su PS5 a 60 fps, mentre tra i progetti amatoriali è da vedere anche il demake per PSX.