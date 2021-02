Genshin Impact: un rilassante trailer musicale su Liyue

Genshin Impact è protagonista di un nuovo trailer musicale dallo stile decisamente rilassante, incentrato sulle varie ambientazioni di Liyue e contenente una serie di tracce che fanne parte di una sorta di "EP" sulla colonna sonora del gioco.

Più che presentare nuovi contenuti, aggiornamenti o personaggi aggiuntivi per il l'action RPG di MiHoYo, dunque, il nuovo trailer si limita a mostrare vari scorci di Liyue con in sottofondo delle musiche particolarmente tranquille, spingendoci dunque al relax nella commistione tra audio e video.

Vediamo dunque Keqing camminare tranquillamente tra le strade dell'affascinante città-Stato, tra le strutture più antiche, i negozi e il laborioso porto che funge da punto fondamentale per la vita sociale ed economica della zona. Sebbene dunque non presenti nulla di nuovo, il trailer in questione può essere un buon modo semplicemente per ascoltare della musica di sottofondo, visto anche l'ottimo arrangiamento orchestrale orientaleggiante.

Per il resto, su Genshin Impact abbiamo visto trailer e gameplay di Xiao il Conquistatore dei Demoni, mentre ai primi di febbraio è stato rilasciato l'atteso aggiornamento alla versione 1.3 che ha portato diverse novità al gioco.