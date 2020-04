PlayStation Store: Final Fantasy 7 Remake

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento non particolarmente corposo, ma che tuttavia vede il debutto di uno dei titoli più attesi dell'anno: Final Fantasy 7 Remake.

Versione completamente ridisegnata del classico targato Square Enix, pubblicato originariamente nel 1997 su PlayStation, Final Fantasy VII Remake (69,99 euro) racconta la storia di Cloud Strife, un abile mercenario che ha deciso di offrire i propri servizi alla AVALANCHE, un gruppo di ecoterroristi che vuole impedire alla corporazione elettrica Shinra di sfruttare attraverso i reattori della città futuristica di Midgar l'antica forma di energia che anima il pianeta.

Rispetto all'opera originale, il remake introduce diversi nuovi elementi narrativi, andando a caratterizzare in maniera sostanzialmente migliore i vari personaggi e comprimari. Vengono forniti loro un background e delle motivazioni credibili, che si estendono naturalmente al gruppo di fuorilegge di cui fanno parte: le loro azioni avranno per forza di cose delle conseguenze. Il tutto nell'ambito di una campagna che, pur essendo impostata come la prima di diverse parti che andranno a comporre l'avventura, offre una durata pari a ben 35-40 ore!

L'ambientazione di Midgar non vanta una struttura open world, tuttavia gli sviluppatori hanno riposto una cura straordinaria nella sua realizzazione, aggiungendo un gran numero di pregevoli dettagli e aumentando così in maniera significativa il fascino di un'ambientazione così iconica, che potremo esplorare nei suoi vari distretti durante le nostre missioni.

Quando poi ci imbatteremo in qualche nemico, entrerà in azione un'altra novità del remake, ovverosia il sistema di combattimento ibrido, con diverse impostazioni possibili per rendere l'esperienza più moderna oppure più simile a quella del 1997.

Un ruolo di primissimo piano viene ovviamente svolto dal comparto tecnico, che rivoluziona la grafica originale utilizzando modelli poligonali estremamente dettagliati e ben animati, scenari straordinari per qualità e ricchezza, nonché una direzione di stampo cinematografico in grado di rendere epiche e coinvolgenti le varie sequenze. Il risultato finale è un vero e proprio gioiello, assolutamente imperdibile tanto per i nostalgici quanto per chi vuole scoprire per la prima volta l'universo di Final Fantasy.