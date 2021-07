PlayStation Store, offerte del 18 luglio 2021

Su PlayStation Store è arrivato Il Pianeta degli Sconti, con tanti giochi per PS5 e PS4 disponibili al prezzo più basso di sempre: ecco gli affari da non perdere.

Il Pianeta degli Sconti porta su PlayStation Store una nuova mandata di offerte su tanti giochi per PS5 e PS4, con sconti fino al 75% che ci daranno modo di sfoltire la nostra lista dei desideri e di recuperare ottimi titoli a cifre modeste. Avremo ancora qualche giorno per decidere: la promozione terminerà il 22 luglio. Da Persona 5 Strikers agli ultimi remake di Resident Evil, dal sempreverde The Witcher 3: Wild Hunt (che verrà aggiornato gratuitamente alla versione PS5 entro la fine dell'anno) allo spettacolare Captain Tsubasa: Rise of New Champions, passando per produzioni di nicchia come Snowrunner e The Sinking City, ecco i nostri suggerimenti.

Persona 5 Strikers Persona 5 Strikers, una frenetica sequenza di combattimento. Mentre si comincia finalmente a parlare di Persona 6, su PlayStation Store lo spin-off action in stile Musou della serie Atlus diventa disponibile al miglior prezzo di sempre. Persona 5 Strikers (PS4, 40,19€ anziché 59,99) si pone come un vero e proprio sequel del quinto capitolo e ne riprende i protagonisti per coinvolgerli in una nuova, impegnativa missione. Al comando dei coraggiosi Ladri Fantasma, il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di sconfiggere i nemici che si nascondono nel Metaverso, in questo caso i Monarchi e le loro Prigioni virtuali, affrontandoli nell'ambito di un sistema di combattimento in tempo reale che riesce a essere sostanzialmente più profondo e vario rispetto ai vari Dynasty Warriors.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt a cavallo nell'espansione Blood and Wine. Il ritorno di un grande classico, proprio in concomitanza con l'annuncio della data di uscita della seconda stagione della serie Netflix: la Game of the Year Edition di The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, 9,99€ anziché 49,99) riaffiora su PS Store alla cifra più bassa mai toccata, ed è inutile dire che si tratta di un affare imperdibile per chiunque non abbia ancora provato la coinvolgente avventura targata CD Projekt RED. Nei panni dello strigo Geralt di Rivia, dovremo ritrovare la nostra pupilla Ciri ed esplorare gli ampi territori del selvaggio mondo di The Witcher, interagendo con molteplici comprimari di grande spessore, affrontando mostri sempre più pericolosi e utilizzando tutte le nostre risorse per portare a termine gli incarichi più disparati, tanto nella campagna di base quanto nelle due grosse espansioni incluse nel pacchetto.

The Sinking City The Sinking City, il protagonista dell'avventura alle prese con una fase esplorativa. Dopo le spiacevoli controversie fra team di sviluppo e publisher, The Sinking City (PS4, 9,99€ anziché 49,99) è nuovamente disponibile su PlayStation Store e, in occasione della promozione Il Pianeta degli Sconti è possibile acquistarlo al prezzo più basso di sempre. Un gran bell'incentivo per i fan delle opere di H.P. Lovecraft che hanno voglia di scoprire la verità sulla misteriosa città sommersa di Oakmont. Il protagonista del gioco è un investigatore privato assunto per far luce sul male che si nasconde in questo luogo maledetto, ma non sarà semplice scoprirne le origini visto che gli abitanti lo guarderanno con diffidenza e si rifiuteranno di aiutarlo nelle sue indagini. Dovremo dunque rimboccarci le maniche e affidarci all'intuito, anche perché l'interfaccia essenziale di The Sinking City ci fornirà ben poca assistenza!

SnowRunner SnowRunner, uno dei mezzi pesanti che avremo modo di guidare nel gioco. Se siete all ricerca di un'esperienza diversa dal solito, SnowRunner (PS4, 19,99€ anziché 39,99) potrebbe essere proprio il gioco che fa per voi. Ultimo episodio di una serie che ha saputo ritagliarsi nel corso degli anni una base d'utenza parecchio appassionata, il titolo sviluppato da Saber Interactive ci mette alla guida di una varietà di veicoli pesanti, impegnati in un set di missioni molto particolari. Dovremo infatti sfidare il freddo e le asperità del terreno di alcuni fra i luoghi più remoti al mondo per trasportare materiali da costruzione, cercando di non restare bloccati nel ghiaccio e di domare il motore del nostro mezzo per far sì che si muova esattamente come vogliamo. Il tutto sullo sfondo di una struttura mai così sfaccettata e interessante, capace di coinvolgere tanto i fan del franchise quanto chi ancora non lo conosce.

Resident Evil 2 e 3 Gli ultimi remake della serie survival horror di Capcom tornano disponibili al prezzo più basso di sempre con Il Pianeta degli Sconti, solleticando la curiosità di chi, per un motivo o per l'altro, non li ha ancora acquistati. Resident Evil 2 (PS4, 15,99€ anziché 39,99) e Resident Evil 3 (PS4, 19,79€ anziché 59,99) ridisegnano il secondo e il terzo capitolo della saga in una maniera assolutamente spettacolare. Certo, l'avventura con protagonisti Leon Kennedy e Claire Redfield è senz'altro la più convincente delle due, grazie anche alla doppia campagna che garantisce all'esperienza una buona durata e, in generale, a un level design in grado di soddisfare tutti. Meno brillante Resident Evil 3, che rispetto all'originale rinuncia a qualcosa anziché aggiungere elementi e per questo, nonostante una fase introduttiva di grandissimo impatto, finisce per esaurire in fretta le proprie risorse.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Captain Tsubasa: Rise of New Champions, una sequenza animata con i protagonisti. L'Italia ha vinto gli Europei: quale modo migliore di festeggiare che recuperare lo spettacolare Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, 19,79€ anziché 59,99), che con le ultime offerte del PS Store può essere vostro alla cifra più bassa di sempre? Prodotto da Bandai Namco, il gioco riprende in maniera fedele lo stile dell'anime di Holly & Benji, nonché tutti i suoi celebri protagonisti. Impegnati in una lunga carriera narrativa, dovremo dimostrare le nostre capacità in campo e vincere partite sempre più difficili, caratterizzate da un inevitabile approccio arcade che tuttavia avrebbe avuto bisogno di controlli meno macchinosi e di un'intelligenza artificiale di grado superiore. Nonostante queste mancanze, il fascino del cartone animato è intatto e ci accompagnerà nelle nostre spericolate evoluzioni.

Marvel's Iron Man VR Marvel's Iron Man VR, un combattimento aereo mentre indossiamo l'armatura. Marvel's Iron Man VR (PS4, 19,99€ anziché 39,99) parte da un'idea semplice ma stuzzicante: mettere il giocatore virtualmente nell'armatura di Tony Stark e coinvolgerlo in un'avventura frenetica e coinvolgente, in cui il miliardario playboy deve difendersi dai suoi stessi sistemi militari. Il pericoloso Fantasma è infatti penetrato nei server delle Stark Industries, prendendo possesso dei nostri dispositivi e sfidandoci a una battaglia senza esclusione di colpi con cui dovremo cimentarci fisicamente, indossando il visore PlayStation VR e impugnando i controller Move per volare e azionare i raggi repulsori.

Yakuza 6: The Song of Life Il successo di Yakuza: Like a Dragon ha senz'altro spinto tanti nuovi utenti ad avvicinarsi alla serie SEGA, che però come sappiamo si è sviluppata finora attraverso meccaniche action piuttosto che RPG. Ebbene, Yakuza 6: The Song of Life (PS4, 9,99€ anziché 19,99) rappresenta per molti versi l'apice di questo approccio. Kazuma Kiryu, l'ex Dragone di Dojima, parte per Hiroshima alla ricerca della verità su cos'è successo alla sua protetta, Haruka, investita da un'auto mentre portava in braccio un figlio di cui nessuno conosceva l'esistenza. Fra personaggi straordinari e colpi di scena, Yakuza 6 chiude degnamente la lunga saga di Kazuma.