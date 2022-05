PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con Divertimento Continuo

Da Mass Effect Legendary Edition a Life is Strange Remastered Collection , dalla Deluxe Edition di Deathloop a quella di Far Cry 6 , passando per Assassin's Creed Valhalla, Back 4 Blood e Watch Dogs: Legion, ecco gli affari da non perdere.

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition, Shepard affronta un nemico

L'action RPG sci-fi per eccellenza di BioWare torna con Mass Effect Legendary Edition (PS4, 27,99€ anziché 69,99), una raccolta rimasterizzata che include i primi tre episodi della serie in una versione migliorata non solo sotto il profilo tecnico, grazie all'alta risoluzione e a un'effettistica migliorata, ma anche in termini di gameplay per via di alcune importanti ottimizzazioni.

Potremo rivivere o cimentarci per la prima volta con le avventure del capitano Shepard e del suo equipaggio, esplorare la galassia a bordo della Normandy, svelare le terribili minacce che incombono sul nostro sistema solare e affrontarle con coraggio, prendendo decisioni difficili che cambieranno il corso degli eventi.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno ridisegnato molteplici asset e animazioni, ricreato da zero specifiche sequenze per via della loro importanza ai fini della narrazione e aggiunto l'ormai irrinunciabile photo mode con cui immortalare le sequenze più spettacolari della nostra esperienza di gioco. La recensione di Mass Effect Legendary Edition.