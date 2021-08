PlayStation Store, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls

Questa settimana arrivano su PlayStation Store due avventure molto interessanti, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls, ma le nuove uscite non finiscono qui

Settimana interessante su PlayStation Store: la piattaforma digitale Sony vede l'arrivo di due titoli particolarmente attesi, vale a dire Psychonauts 2, la nuova avventura sviluppata da Double Fine Productions, e Baldo: The Guardian Owls, l'ultimo gioco del team italiano Naps Team. Le uscite, tuttavia, non finiscono qui: sono disponibili anche lo sparatutto a base cooperativa Aliens: Fireteam Elite, le versioni PS5 di Little Nightmares 2 e Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, l'acclamato RPG strategico King's Bounty 2 e infine due produzioni decisamente peculiari: Super Animal Royale e Islanders.

Psychonauts 2 Psychonauts 2, la squadra al completo Il nuovo capitolo della celebre serie targata Double Fine Productions approda anche su PlayStation 4, portandosi dietro l'immancabile carico di umorismo, piattaforme e spettacolari poteri psichici. Psychonauts 2 (PS4, 59,99€) è questo e molto altro ancora: un'avventura ispiratissima, di grande spessore anche sotto il profilo narrativo, grazie a un Tim Schafer in stato di grazia, che racconta le vicissitudini del giovane Raz e la difficile missione di rimettere in sesto l'organizzazione degli Psychonauts. Portare a termine l'impresa implicherà attraversare ancora una volta la psiche umana, con tutte i rischi e le peripezie che ciò comporta, come avremo modo di imparare fin dalle prime battute di una campagna che ama sorprendere gli utenti introducendo idee sempre nuove e differenti, mischiando le carte in tavola e provando a sperimentare tanto sotto il profilo del gameplay quanto sotto quello della rappresentazione visiva. Il protagonista parte con un set di poteri psichici, nella fattispecie un attacco melee, il controllo del fuoco, la telecinesi, la levitazione e la capacità di generare potenti proiettili ed esplosioni. Tuttavia nel corso dell'avventura entrerà in possesso di ulteriori capacità, tutte migliorabili tramite l'impiego dei crediti guadagnati sul campo, che gli permetteranno di scendere a patti con situazioni inedite e potenzialmente letali. Nonostante tutte queste sfaccettature, non sono certamente i combattimenti a rappresentare la parte migliore dell'esperienza: come abbiamo spiegato nella recensione di Psychonauts 2, il fascino del gioco sta nella sua capacità di creare mondi incredibili, dal design sorprendente, e spingerci a esplorarli anche alla ricerca di eventuali segreti da scoprire, sempre pronti a imbatterci in qualcosa di nuovo.

Baldo: The Guardian Owls Baldo: The Guardian Owls, il protagonista alle prese con un nuovo villaggio da esplorare Ispirato in maniera palese allo stile grafico delle opere dello Studio Ghibli e alle meccaniche di classici come The Legend of Zelda, Baldo: The Guardian Owls (PS4, 24,99€) è un progetto particolarmente interessante e ambizioso, specie se consideriamo che è stato sviluppato da uno storico team italiano composto da appena due persone. Protagonista del gioco è Baldo, un ragazzo dal cuore puro che, in compagnia di Luna, scopre di essere in qualche modo predestinato a vivere un'appassionante avventura. Entrato in possesso di alcuni oggetti leggendari, il giovane dovrà infatti esplorare un'ampia isola e le sue città, conoscere i suoi abitanti e aiutarli a risolvere piccoli e grandi problemi, ma anche affrontare le insidie di un male antico che si è risvegliato all'improvviso.

Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam Elite, i Marine impegnati a vaporizzare gli Xenomorfi Ultima trasposizione videoludica della celebre saga cinematografica, Aliens: Fireteam Elite (PS5 e PS4, 39,99€) propone un'esperienza sparatutto cooperativa per tre partecipanti in cui il nostro compito sarà appunto quello di affrontare orde di pericolosi Xenomorfi in un contesto molto simile a quanto rappresentato nel secondo film della serie. I Marine protagonisti del gioco rispondono infatti a una disperata richiesta d'aiuto proveniente dal pianeta LV-895, dove un distaccamento della Weyland-Yutani è stato assaltato appunto dagli alieni. Dovremo dunque recarci sul posto, caricare le armi e andare alla ricerca di eventuali sopravvissuti, consapevoli che ciò che troveremo saranno per lo più creature pericolose, letali e con una spiccata tendenza a uscire dalle fottute pareti. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, l'attimo prima del tiro decisivo In ritardo rispetto alla versione PS4, disponibile già dallo scorso giugno, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, 39,99€) debutta questa settimana anche su PlayStation 5, offrendoci dunque uno sparatutto di precisione tecnicamente in linea con le capacità della piattaforma next-gen Sony in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica. Al comando dell'infallibile cecchino Raven, dovremo portare a termine un difficile incarico all'interno di una regione mediorientale in cui si muovono pericolosi gruppi di criminali. Inutile dire che il nostro compito consisterà nell'inquadrare i bersagli nel mirino ed eliminarli dalla distanza, ma anche reagire alle immancabili controffensive degli avversari. Maggiori dettagli nella recensione di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2.

Little Nightmares 2 Little Nightmares 2, una sequenza particolarmente inquietante Versione next-gen anche per Little Nightmares 2 (PS5, 29,99€), che si è fatto un po' attendere rispetto all'edizione PS4 ma ha dalla sua un upgrade gratuito per tutti i possessori del gioco e i miglioramenti che è lecito attendersi da un'operazione del genere, nella fattispecie due differenti modalità grafiche: una a 4K dinamici e 60 fps, l'altra a 4K reali e 30 frame al secondo. Potremo dunque affrontare l'inquietante avventura di Mono nelle Fauci in maniera ancora più coinvolgente, lasciandoci aiutare da Six a trovare un modo di fuggire da questo scenario da incubo, abitato da creature spaventose che non mancheranno di braccarci e caratterizzato da un design davvero affascinante, che potremo esplorare a fondo per apprezzarne le tante peculiarità. La recensione di Little Nightmares 2.

King's Bounty 2 King's Bounty II, una fase strategica King's Bounty 2 (PS4, 59,99€) è il nuovo episodio della celebre serie RPG targata 1C Company, caratterizzato da un ampio open world medievale in cui dovremo vestire i panni di un coraggioso condottiero impegnato in una serie di avvincenti battaglie per ripristinare la pace nel regno di Antara, sconvolto da una violenta guerra per l'indipendenza delle contee. Pur non brillando sotto il profilo degli elementi ruolistici, come evidenziato nella nostra recensione di King's Bounty 2, il gioco ha dalla sua un impianto strategico brillante e corposo, ricco di sfaccettature tattiche che consentono di organizzare le azioni con grande libertà e introducendo fra le manovre disponibili anche un set di incantesimi in grado di fare la differenza.