Rise of the Ronin, cosa guardare in TV per prepararsi alla nuova esclusiva PS5

Se state cercando film, serie TV o cartoon per ammazzare il tempo prima di Rise of the Ronin , i nostri consigli potrebbero tornarvi utili. E voi conoscete qualche show di questo tipo che vi ha ugualmente colpito? Suggeritelo nei commenti!

Se non fosse un videogioco, Rise of the Ronin potrebbe essere tranquillamente un jidaigeki chanbara: in fondo è ambientato durante il Bakumatsu, cioè gli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, e racconta le gesta di un samurai senza padrone, un ronin appunto.

I sette samurai è un film che rivela in pochi minuti la maestria di Kurosawa nel controllo del ritmo e del movimento, non a caso è considerato un grande capolavoro del cinema . È una storia semplice e lineare che va dritta al punto ed esplode in un trionfo di morte e violenza. Se non lo avete mai visto, recuperatelo e guardatelo assolutamente: Rise of the Ronin potrebbe essere solo un'ottima scusa per farvi un po' di cultura cinematografica!

Controverso, impreciso e pieno di anacronismi, L'ultimo samurai di Edward Zwick non è esattamente un capolavoro del cinema, ma è un grande film di azione e avventura, impreziosito da una fotografia stupenda, musiche bellissime e attori straordinari: non solo il sempre ottimo Tom Cruise, ma anche un Ken Watanabe in stato di grazia. È la storia di Nathan Allgren, un ufficiale americano che viene fatto prigioniero da un samurai ribelle alla fine del 1800: Allgren non solo abbraccerà la filosofia di vita dei giapponesi che avrebbe dovuto uccidere, ma sposerà la loro causa, unendosi a una battaglia senza speranza, ma ricominciando a vivere. Per quanto stucchevole a tratti, è un film che resta dentro: alcune scene, come la "vestizione" di Allgren, l'ultima carica dei samurai o il colloquio con l'imperatore sono assolutamente indimenticabili.

Rurouni Kenshin

Un duello di Rurouni Kenshin: The Final, uno dei cinque film ispirati all'opera di Nobuhiro Watsuki

In questo caso non vi stiamo consigliando un film... ma cinque: li trovate su Netflix e sono tra le migliori trasposizioni dal vivo di un manga o anime. Ruroun Kenshin, meglio conosciuto in Italia come Kenshin: Samurai vagabondo, è un famoso manga di Nobuhiro Watsuki che è stato pubblicato tra il 1994 e il 1999 in Giappone, per poi diventare un anime e una serie di film live action, che sono stati prodotti tra il 2011 e il 2021. La storia, ambientata sul finire del 1800, segue le peripezie di Kenshin Himura, un samurai errante dal passato tragico che ha giurato di non uccidere mai più e che pertanto combatte con una katana a rovescio. Nonostante ciò, e soprattutto dopo aver trovato la pace nel dojo della bella, ma combattiva Kaoru Kamiya, Kenshin si ritrova a lottare di nuovo per difendere i suoi amici da intrighi politici e nemici sempre più letali.

I film, che hanno per protagonista l'ottimo Takeru Satoh nei panni di Kenshin, ripercorrono i principali archi narrativi del manga e dell'anime con le dovute differenze, e sono Rurouni Kenshin, Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno, Rurouni Kenshin: The Legend Ends, Rurouni Kenshin: The End e Rurouni Kenshin: The Beginning. In alternativa potete sempre recuperare l'anime, ma le pellicole live action sono più semplici da trovare e molto, molto valide, specialmente nelle scene d'azione.