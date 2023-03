Tekken 8, abbiamo finalmente provato l'atteso picchiaduro di Bandai Namco

Vantaggio incandescente

Attivate l'Heat System e il ritmo di Tekken 8 cambierà del tutto. King è particolarmente pericoloso, perché può assorbire almeno un colpo mentre vi corre in faccia dopo averlo attivato

Il sistema che ha trasfigurato i volti dei pro di Tekken in figure simili all'urlo di Munch si chiama, come appena detto,Heat System ed è a tutti gli effetti un potenziamento utilizzabile una volta per round, chiaramente visibile grazie a una sorta di "aura" attorno al personaggio. Detta così potrebbe sembrare roba da poco, ma l'Heat garantisce una discreta serie di vantaggi che hanno portato gli amanti della difesa al panico quando sono stati descritti. In pratica, vi sono due modi di attivare il potenziamento: il primo è l'uso di una mossa chiamata Heat Burst, che garantisce una singola carica e può venir usata anche a vuoto, il secondo è colpire l'avversario con mosse chiamate Heat Engager, che garantiscono due cariche e lo fanno partire immediatamente a fine animazione. Il problema nasce dal fatto che se l'avversario viene colpito da un Engager non può più muoversi; l'attacco lo spinge a distanza in svantaggio frame, ed è possibile consumare una delle cariche ottenute dal colpo per cancellare immediatamente l'animazione in uno scatto chiamato Heat Dash, che praticamente garantisce una seconda offensiva immediata da cui ci si può solo parare pregando di farlo per bene.

Ogni personaggio di Tekken 8 ha a disposizione vari Heat Engager. Sono tra le loro mosse più iconiche, con la differenza di attivare immediatamente l'Heat regalandovi due cariche attive

Il motivo per cui questo tipo di meccanica spaventa gli utenti di vecchia data è semplice: offre una pressione garantita persino eccessiva, durante la quale le opzioni difensive sono limitate perché non è possibile spostarsi lateralmente. Non fosse sufficiente, poi, con l'Heat attivato si infliggono seri danni in parata, la durata del potenziamento aumenta se si sta sull'offensiva (normalmente durerebbe solo 10 secondi, ma ogni attacco a segno, parato o meno, ferma momentaneamente il consumo della barra), e ogni personaggio ottiene caratteristiche uniche e variazioni di certe mosse mentre ne fa uso.

Come prevedibile, lo abbiamo testato a fondo, e confermiamo che beccarsi un Heat Engager in Tekken 8 significa doversi obbligatoriamente chiudere a riccio. Per farla breve, il focus della difesa si è spostato sul parare ed evitare principalmente proprio gli Engager - che sono di norma alcune delle mosse più riconoscibili di ogni personaggio e almeno cinque per ognuno - perché appena si viene colpiti da questi attacchi c'è il concreto rischio di giocarsi il round e di vedere il momentum della partita ribaltato. Va detto, se non altro, che il vantaggio frame ottenuto con queste manovre non sembra essere eccezionale, ed è possibile difendersi con jab rapidi (che partono comunemente a 10 frame) se l'avversario sceglie di continuare l'offensiva con mosse mediamente lente. Avremmo voluto calcolare più precisamente l'esatto vantaggio ottenuto, ma purtroppo la versione da noi provata aveva a disposizione solo incontri versus senza modalità allenamento; inoltre, durante l'intervista con Harada e Murray, è stato precisato come le tempistiche di queste meccaniche stiano ancora venendo considerate, dunque è inutile fare elucubrazioni simili su un gameplay che potrebbe cambiare in maniera sostanziale in futuro.

Gli Heat Engager possono venir cancellati in scatti improvvisi chiamati Heat Dash se si ha almeno una carica disponibile. Farlo garantisce di continuare l'offensiva in vantaggio frame, e ovviamente rende rischioso un approccio eccessivamente difensivo all'azione

L'Heat Burst e l'uso dello scatto una volta ottenuta almeno una carica non sembrano altrettanto devastanti, se non altro. Il vantaggio frame pare minore quando si usano quelle manovre -specialmente se l'avversario para - e crediamo verrà utilizzato prevalentemente per sfruttare le caratteristiche uniche dell'Heat legate ai singoli personaggi, o per eseguire qualche combo ottimizzata sfruttando il dash. Le capacità extra di ogni guerriero "accaldato" comunque non vanno minimamente sottovalutate... Paul può ad esempio spezzare le guardie o eseguire combo partendo da un Deathfist (non stiamo scherzando), Nina fa danni enormi aggiungendo colpi di pistola a certi attacchi, Jin ha a disposizione tutto un set di mosse aggiuntivo legato al suo counter elettrico, Kazuya può eseguire il suo Electric Wind God Fist senza bisogno di input perfetti (e trasformarsi in Devil), e via così; sono un tale numero di aggiunte da poter portare a un cambio netto di approccio agli scontri una volta attivate.

Il nuovo sistema ha comunque un'ulteriore utilità, ovvero facilitare enormemente l'esecuzione di combo molto pericolose per chi ha difficoltà nella coordinazione. Molti avranno già le basi di come le combinazioni più devastanti di Tekken funzionano, ma tanto vale ricordarlo: di norma richiedono un "launcher" capace di stordire o lanciare in aria l'avversario, dopodiché una mossa o una serie di colpi indicate col nome di "screw" (che ributtano a terra l'avversario e lo rendono nuovamente vulnerabile), e poi vanno chiuse con mosse ottimizzate per fare molto male o per mandare a muro, con quest'ultima opzione che risulta sempre la più letale quando possibile. Ecco, sappiate che l'Heat Burst, se usato a metà di queste combo, garantisce uno "screw" aggiuntivo, e se si lo si riutilizza una volta attivato il potenziamento si trasforma in un Heat Smash, ovvero una sorta di mossa conclusiva devastante che chiude con danni altissimi qualunque combinazione (consumando tutte le rimanenti cariche del potenziamento). Ovviamente non conviene farlo a inizio round, perché usare in questo modo l'Heat lo consuma immediatamente, portando a perdere tutti i vantaggi sopra descritti e la possibilità di cancellare gli Engager con il Dash, ma, se l'avversario ha già subito molti danni e si vuole chiudere un match, è tutta un'altra storia. Ennesima meccanica piuttosto poderosa, e pensata per facilitare l'approccio ai novellini poco propensi a imparare le serie di colpi necessarie per fare seri disastri.

Giusto per sottolineare ancor di più quanto Tekken 8 sia votato all'offensiva, colpire il nemico rigenera i danni temporanei subiti. In pratica è possibile recuperare la barra grigia che vedete in questo screenshot

A dire la verità, l'intento dell'Heat System sembra in larga parte proprio questo, ovvero facilitare sia l'offensiva limitando il movimento del nemico sia l'esecuzione di combo complesse, offrendo manovre di facile esecuzione e brutalmente efficaci. Attenzione però, perché detta così parrebbe una forte bastardizzazione delle meccaniche di Tekken, mentre in realtà il gioco è sempre tutto fuorché basilare. Vero, le manovre aiutano molto chi non è già pratico, eppure al contempo offrono una serie di strumenti ottimizzabili in modo devastante da chi padroneggia degnamente il gameplay. Inoltre, il movimento di base non è mutato, quindi colpire in modo pulito l'altro giocatore con un Engager non risulta esattamente una passeggiata se questi è molto bravo in difesa.

Il sistema Heat caratterizza ogni immagine di Tekken 8

Il team ha persino ritoccato in modo significativo i danni per controbilanciare almeno in parte tutte queste novità, e ora le combo sono meno distruttive, anche se vi assicuriamo che ci è capitato davvero di rado di vedere round finiti per lo scadere del tempo (ed erano settati su 60 secondi scarsi di durata). Il fatto che sia addirittura possibile rigenerare parte della vita persa colpendo il nemico non ci è parso cambiare di molto la situazione, seppur si tratti di un elemento in grado di spettacolarizzare ulteriormente certi match molto equilibrati.

Nel complesso, il gioco ha ritmi molto simili a Tekken 7, almeno finché qualcuno non decide di attivare l'Heat e partono una ventina di secondi in cui tutto accelera a dismisura e la tensione sale. Pare a tratti di giocare una versione pompata di Tekken 7 dove i giocatori possono temporaneamente attivare delle mod per dare ai personaggi super poteri e fregarsene altamente del bilanciamento. Ah, per la cronaca, il Rage System è rimasto (con il conseguente bonus ai danni quando si ha poca vita) e, nonostante siano sparite le Rage Drive, le Rage Art sono ancora lì, rese identiche negli input per tutti i personaggi. Insomma, se l'intento era dare al tutto una poderosa iniezione di peperoncino, Bandai Namco è sicuramente riuscita nell'impresa.