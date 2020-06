Animal Crossing: New Horizons, l’isola del rapper T-Pain si mostra in alcune immagini

Tutti giocano ad Animal Crossing: New Horizons, e tutti sembrano aver apprezzato la più recente esclusiva della Grande N su Nintendo Switch. Beh, forse non proprio tutti tutti, ma di certo l'ha apprezzato T-Pain, cantante, rapper e produttore discografico statunitense.

T-Pain, pseudonimo di Faheem Rasheed Najm, ha dichiarato quanto segue alla redazione del Washington Post: "mia figlia ci giocava un sacco [ad Animal Crossing: New Horizons, ndr], e io di solito cerco di giocare a tutto quello con cui gioca lei, così di rimanere al passo. Sapete, così seguo ciò che fanno i miei figli. Adesso ci giocano tre membri della famiglia, ma è solo l'inizio. Prima o poi la cosa evolverà coinvolgendo tutta la casa".

T-Pain ha poi mostrato la sua isola ai fan, ad alcuni ha anche permesso di visitarla. Si tratta di una piccola oasi di pace e tranquillità, che lui stesso sostiene di aver creato come una forma di reazione a tutto ciò che accadeva all'esterno (si parla del periodo di quarantena legato al coronavirus, ovviamente). L'isola si chiama Oak Island, e lui accoglie i suoi ospiti indossando la corona regale e... un visore per la realtà aumentata ad alta tecnologia.

L'isola di T-Pain oscilla su un fragile equilibrio, quello tra l'eccentricità fine a se stessa e il classico giardino americano a base di fiori e grigliate all'aperto; un po' come gli indumenti indossati dalla star all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Non meno interessanti gli ambienti interni della sua casa: per esempio, siete curiosi di conoscere la sua stanza preferita? È il bagno. Non un bagno qualsiasi: questo bagno.

E naturalmente sì, non poteva mancare anche un'altra stanza con i suoi strumenti musicali preferiti (la parete, tra l'altro, sembra ospitare dei Metroid).