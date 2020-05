Animal Crossing: New Horizons, vendite per oltre 4 milioni di copie in Giappone

Animal Crossing: New Horizons ha totalizzato vendite per oltre 4 milioni di copie nel solo Giappone, riconquistando la vetta della classifica nipponica.

La top 10, valida in questo caso per due settimane di rilevazioni, segna ancora una volta un dominio da parte di Nintendo, che occupa quasi tutti gli slot: Ring Fit Adventure è secondo, seguito dalle uniche due produzioni per PS4 della classifica, Final Fantasy VII Remake e Trials of Mana.

Nonostante le scorte ridotte in Giappone, Nintendo Switch controlla anche la top 10 hardware con il modello standard e Nintendo Switch Lite, tenendo dietro PlayStation 4 Pro e PS4.

Classifica software giapponese, settimane dal 27 aprile al 10 maggio 2020