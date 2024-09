Annunciata la Final Fantasy XVI Complete Edition per PlayStation 5, ridotto il prezzo dell'edizione standard

Square Enix ha annunciato Final Fantasy XVI Complete Edition per PlayStation 5 . Contestualmente ha ridotto il prezzo dell'edizione standard in modo permanente, per la gioia di quelli che vogliono acquistare solo il gioco base. Quindi Final Fantasy XVI costa 59,99 euro, mentre la Final Fantasy XVI Complete Edition è andata a occupare la fascia di prezzo di 79,99 euro.

Rimodulazione dell'offerta

Potete verificare la novità dalla pagina ufficiale del gioco sul PlayStation Store. In cosa differisce la nuova edizione dalla vecchia? Semplicemente ora, al prezzo della precedente, porterete a casa anche i due DLC maggiori del gioco: The Rising Tide ed Echoes of the Fallen; che rimangono acquistabili anche singolarmente.

Si tratta di una rimodulazione dell'offerta atta a renderla simile a quella che abbiamo visto su PC, dove però l'edizione standard costa 49,99 euro e quella Complete 69,99 euro. Visto che ci siamo, potete andare a leggere proprio la recensione della versione PC per scoprire se vale l'altra.

Nelle scorse ore Square Enix ha anche annunciato un'altra novità riguardante la versione PlayStation 5 di Final Fantasy XVI: la possibilità di riscattare la Brave Blade, un'arma particolarmente potente che vi tornerà utile, soprattutto all'inizio del gioco. Per averla dovete aggiornare Final Fantasy 16 alla versione 1.34.