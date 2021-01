Apex Legends per Nintendo Switch, Amazon conferma la data di uscita

L'uscita di Apex Legends su Nintendo Switch sembra essere stata confermata dalla divisione giapponese di Amazon: a quanto pare il gioco uscirà davvero il 2 febbraio.

È il secondo leak proveniente dal Giappone per il battle royale sviluppato da Respawn Entertainment: la stessa data di uscita era già comparsa in un video, ma questo secondo rumor potrebbe essere l'ultimo prima di una conferma ufficiale.

Il link per prenotare Apex Legends per Nintendo Switch su Amazon Japan è ancora attivo e non è stato rimosso, il che potrebbe essere la conferma che aspettavamo.

Certo, ormai il tempo stringe, ma magari Nintendo ha intenzione di annunciare uno speciale Direct all'ultimo momento, forse proprio il 2 febbraio, per confermare contestualmente la disponibilità di Apex Legends.

Peraltro sempre il 2 febbraio avrà inizio la Stagione 8 di Apex Legends, con nuove sfide e contenuti per l'ampia fanbase dello sparatutto online.