Assassin’s Creed Origins diventa free to play fino al 20 di giugno 2022 su tutte le piattaforme

Assassin's Creed Origins diventa free to play da oggi, 16 giugno 2022, fino al 20 giugno 2022, su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile.

Ricordiamo anche che Assassin's Creed Origins ha ricevuto una patch che permette al gioco di raggiungere i 60 FPS su PS5 e Xbox Series X|S. Purtroppo non si tratta di una versione nativa per current-gen, quindi la risoluzione rimane fissa a quella delle versioni di vecchia generazione.

Assassin's Creed Origins è anche disponibile come parte di Xbox Game Pass, ricordiamo. Il gioco ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti di contenuto nel 2018, poco prima della pubblicazione di Assassin's Creed Odyssey. Se ancora non l'avete giocato, però, avete ora occasione di farlo gratuitamente. Considerando che il gioco è massiccio in termini di GB, conviene inizia il download quanto prima per poter sfruttare questi giorni di free to play.

Assassin's Creed Origins

Se non avete grande interesse per il passato della serie ma volete scoprire qualcosa del futuro, allora dovete sapere che nel recente evento dedicato alla saga è stato indicato che le prossime novità sono in arrivo a settembre.

Inoltre, abbiamo visto la modalità roguelike The Forgotten Saga di Assassin's Creed Valhalla.