Baldur's Gate 3, i Druidi arrivano con la patch 4: Nature's Power, nuove immagini

Baldur's Gate 3 si arricchisce con l'arrivo della classe dei Druidi, che verranno aggiunti all'RPG di Larian Studios con la patch 4 intitolata Nature's Power, a quanto pare l'aggiunta più grande vista finora per il nuovo capitolo, ancora più ampia delle altre tre messe insieme.

Il Druido è una classe caratterizzata da 30 magie e abilità utilizzabili, compresa Wild Shape. Considerando il sostrato narrativo profondo e sviluppato che caratterizza Baldur's Gate 3, l'inclusione di una nuova classe di personaggi introduce anche parecchie altre novità alla storia e al gameplay, con nuove possibilità di interazione e rapporti tra personaggi rispetto a quanto visto finora.

Anche per questo motivo, come abbiamo detto, la patch richiede ai giocatori di ripartire dall'inizio, non essendo compatibile con i salvataggi effettuati finora, a meno che non si decida di saltare di netto l'aggiornamento (almeno per il momento).

Ci saranno dunque nuovi sviluppi e nuove situazioni di gioco, se si utilizza un personaggio di classe Druido, già a partire dall'atto 1 di Baldur's Gate 3, visto che tutto il mondo reagirà in maniera differente. Inoltre il gameplay si modifica grazie alle caratteristiche specifiche di questi combattenti, che sono in grado di cambiare forma e di adattarsi a diverse situazioni.

I Druidi possono trasformarsi in animali e bestie combattenti di vario tipo: al momento ci sono 8 forme disponibili: Deep Rothe, Cat, Raven, Dire Wolf, Badger, Spider, Polar Bear e Aberrant, ognuna caratterizzata da abilità specifiche e stili di combattimento diversi, oltre alla possibilità di interagire in diverse maniere con gli animali e gli elementi della natura e dello scenario circostante.

Seguendo la tradizione di Dungeons & Dragons, i druidi di Baldur's Gate 3 possono far parte di uno dei due Circoli previsti: Circle of the Land, più legato alla terra e all'Old Faith, o il Circle of the Moon, più cangiante e legato alla trasformazione e alla potenza della luna.

Tra le altre novità previste dalla Patch 4 di Baldur's Gate 3 c'è inoltre l'opzione Loaded Dice, che modifica parzialmente il bilanciamento rendendo più equilibrato e meno cangiante la variabilità del tiro di dado, miglioramenti applicati alle scene d'intermezzo e alle animazioni, nuove opzioni per il multiplayer e vari aggiustamenti applicati all'interfaccia e all'esperienza utente in generale.

Qua sotto, nella galleria, potete vedere varie nuove immagini di Baldur's Gate 3 con la Patch 4, dedicate principalmente ai druidi.