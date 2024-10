Baldur's Gate III sembra un altro gioco grazie a una mod per la prima persona, che piace anche a Larian

Alcuni modder hanno collaborato, nel senso più ampio del termine, per trasformare Baldur's Gate III in un gioco di ruolo in prima persona da giocare con i controlli WASD. Sì, avete capito bene. Avrà funzionato? A dircelo è Larian Studios stessa, ossia il capo Swen Vincke, che ne è rimasto impressionato e vuole assolutamente provare la mod .

Tanto lavoro da fare

In realtà non si tratta di una singola mod, ma di una compilation, come si può vedere da un video dello YouTuber Proxy Gate Tactician. Di base viene modificato tutto, a partire dai necessari aggiustamenti fatti alla telecamera, passando per il movimento del personaggio selezionato e tanto altro ancora.

Con tutte le mod installate, inclusa una che modifica leggermente le dimensioni del personaggio per consentire una più agevole visuale in prima persona, Baldur's Gate 3 finisce per ricordare un miscuglio tra Dragon Age (Inquisition) e Skyrim. Considerando che siamo solo agli inizi della scena dei modder, è probabile che in futuro vedremo delle modifiche ancora più profonde.

Ma cosa ha detto Vincke? Il nostro ha riposto proprio al video di Proxy Gate Tactician, scrivendo: "Adesso voglio giocarci - guarda un po'."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che gli sia d'ispirazione per qualche nuovo gioco? Comunque sia, presto potremo tutti giocare in prima persona a Baldur's Gate III, ovviamente moddandolo. Sostanzialmente manca il completamento della mod per il combattimento in tempo reale, che però richiederà del tempo. Del resto ci vuole tempo per ottenere dei risultati accettabili, visto che lo stesso autore l'ha definita "MOLTO basilare al momento" e non "adatta per l'uso con la campagna". Parliamo di stravolgere uno dei sistemi principali del gioco, non un compito semplice. Intanto però sarebbe bello anche solo togliersi la curiosità di vedere il risultato.